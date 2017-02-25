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OSMANLISPOR FK
26 Şubat 2017 16:00
OSMANLISPOR FK
vs
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
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Osmanlıspor, Başakşehir maçına hazır

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir’le oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
20:3325 Şubat 2017
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Osmanlıspor, Başakşehir maçına hazır

26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Yenikent Osmanlı Stadı'nda Medipol Başakşehir takımıyla lig maçına çıkacak olan başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Batıkent Tesisleri'nde yapılan haftanın son antrenmanı 50 dakika sürdü. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla son buldu. Antrenman bitiminde bazı oyuncular duran top organizasyonu yaptı. Haftanın son antrenmanına tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken Aminu Umar takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra fizyoterapist eşliğinde çalışmasını devam ettirdi.

Etiketler
Osmanlıspor spor toto süper lig
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