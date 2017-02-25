Samsunspor Boluspor ile 57’nci randevuya çıkıyor

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Samsunspor ile 6. sırada bulunan Boluspor, 57'nci randevuya çıkacak.

Ligin iki deneyimli takımı bu zamana kadar 56 kez birbirleriyle karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Boluspor 26 galibiyet alırken, Samsunspor ise sahadan 20 kez üstün ayrıldı. 10 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 27 karşılaşmada ise ev sahibi takımın 15, Boluspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor 21 haftada topladığı 15 puanla 17. sırada yer alırken, Boluspor ise 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Pazar günü saat 13.00'te 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Geçen hafta Mersin İdmanyurdu maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle bazı taraftarlara yasak getirildi. O karşılaşmada maraton tribününde bulunan taraftarların tamamı ve kapalı tribünde yer alan taraftarlardan bazıları verilen ceza nedeniyle bu maça alınmayacak.