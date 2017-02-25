Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
AKHİSAR BLD.SPOR
25 Şubat 2017 16:00
AKHİSAR BELEDİYESPOR
3 - 0
ANTALYASPOR
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tolunay Kafkas: En kötü 40 puanı bulmak gerekiyor

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Sezon başından beri çalışmış olduğumuz fakat çok az yaptığımız press kültürünü bugün sahaya yansıttık” dedi.
19:0425 Şubat 2017
0
Tolunay Kafkas: En kötü 40 puanı bulmak gerekiyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek, alt sıralardan kurtulma mücadelesinde çok önemli bir 3 puan kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Maçın 10 dakikalık bölümünün dışında geri kalan bütün bölümler oyunun tamamını oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezon başından beri çalışmış olduğumuz fakat çok az yaptığımız press kültürünü bugün sahaya yansıttık. Çok haklı bir galibiyet aldık. Maçın 3-0 olması da bizim için çok önemli. İlk defa 3-0 maç kazanıyoruz. Zorlu bir fikstürümüz vardı. İlk devreye baktığımızda bu dönem 4 puanımız vardı başlangıçta şimdi 7 puanımız var. 3 puan daha iyiyiz. Amacımız bir dışarıda kazanıp bir tane daha içeride kazanmak gerekiyor. En kötü 40 puanı bulmak gerekiyor. Var gücümüzle kupa maçına asılacağız. Çok zorlu bir maç oynayacağız. Ben tekrar oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı teşekkür ediyoruz. Antalyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Etiketler
akhisar belediyespor spor toto süper lig tolunay kafkas
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER