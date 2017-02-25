Volkan Demirel’in yerine iki isim listede

Fenerbahçe’de yönetiminin yeni sezon takviye listesinde transfer yapılması planlanan pozisyonlar arasında kaleci de var. Kanarya, daha önce de görüştüğü Arsenal forması giyen kaleci David Ospina'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Yönetim, 1 numarayı, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan Kolombiyalı file bekçisine emanet etmek istiyor.
DİĞER ADAY HARUN
Sarı-lacivertlilerin kaleci transferinde listesinde bulundurduğu ikinci isim Bursaspor'un milli file bekçisi Harun Tekin. F.Bahçe, sezon biter bitmez 27 yaşındaki kaleci için Bursaspor yönetimi ile temasa geçecek. Sarı-lacivertlilerde yönetimin, bu transferi futbolcu takası ve bir miktar para karşılığında bitirmeyi hedeflediği gelen haberler arasında.