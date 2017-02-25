‘Yes Adis Yes Party’ Göztepe’nin yürüyüşü devam ediyor!

Süper Lig'i hedefleyen Göztepe, Manisaspor'u golcüsü Adis Jahovic'in kaydettiği golle 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Manisaspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir ekibi 40 puana ulaşırken, maç fazlasıyla da liderlik koltuğuna oturdu. Manisaspor ise haftayı 20 puanla 15. sırada kapattı.

Göztepe’nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ise 19. lig maçında ise 14. golünü attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Bahattin Köse’nin şutunda top kaleci Günay’da kaldı.

21. dakikada Halil’in kullandığı kornerde top rakip kaleci İsmail’de kaldı.

35. dakikada Hakan’ın şutunda top kaleci İsmail’den döndü ardından Halil’in şutunda savunma topun kaleye gitmesini önledi.

45. dakikada Murat Akın’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

52. dakikada Tayfur’un sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci İsmail’de kaldı.

60. dakikada Halil’in ortasında Adis topla buluştu, Adis’in vuruşunda top kaleci İsmail’de kaldı.

61. dakikada Adis'in kullandığı serbest vuruşta İsmail topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

70. dakikada Umut’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

77. dakikada Tayfur’un asistinde topla buluşan Adis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Bornova

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Göztepe: Günay, Leo, Fuchs, Canberk, Gençer, Hakan, Gosso (Umut dk. 58), Murat, Halil (Lokman dk. 90), Tayfur, Adis Jahovic (Segbefia dk. 88)

Manisaspor: İsmail, Fahri, Erman, Ümit Yasin, Ufuk, Emre (Bakaki dk. 59), Umut (Perovic dk. 82), Metin, İsmail, Hakan (Savaş dk. 78), Bahattin

Gol: Adis Jahovic (dk. 77) (Göztepe)

Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Bakaki (Manisaspor), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Canberk Dilaver (Göztepe)