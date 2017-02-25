Zlatan Ibrahimovic yolcu

Zlatan Ibrahimovic’in Manchester United macerası kısa sürecek. 36 yaşına giren İsveçli yıldızın, Şampiyonlar Ligi vizesi alınamaması durumunda takımıyla sözleşme yenilemeyeceği ifade ediliyor.
Manchester United’ın, Ibrahimovic’in Avrupa’da forma giyeceği son kulüp olacağı tahmin ediliyor. Yıldız futbolcunun kariyerine ABD’de devam edeceği yazılanlara arasında.
Şampiyonlar Ligi olmaksızın Avrupa’da kariyerine devam etmenin gereksiz olduğunu düşünen dünyaca ünlü santrfor, geleceğini çizmek için sezon sonunu bekliyor.
AMKSPOR / DIŞ HABERLER