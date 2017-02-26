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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
26 Şubat 2017 15:59
OSMANLISPOR FK
0 - 1
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
MAÇ ÖZETİ
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Abdullah Avcı: Çok basit top kayıpları yaptık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazandıkları Osmanlıspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.
20:5626 Şubat 2017
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Abdullah Avcı: Çok basit top kayıpları yaptık

Osmanlıspor kulübünü Avrupa kupalarında gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz” diye sözlerine başlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise maçın ardından şu değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı’nın açıklamaları:

“Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in en çok sprint atan, en fazla faul yapan takımı, sade oyun planları, tamamen bir geçiş takımı. Bununla ilgili biz de sabırla ve ikinci bir bölgede bekledik. Onlar da özellikle son iki maçta bu formata dönmüşlerdi. Golü bulanın biraz daha bekleyeceği bir maçtı. Golü duran toptan bulduk. Arkasından bir pozisyon yakaladık. İkinci yarı itibariyle rakibin de bir iki tane pozisyonu var. Bizim daha fala pozisyonumuz var. Biz savunmada, geçişlerde çok basit top kayıpları yaptık. Tamamlayamadığımız pozisyonlar var. Eğer bunları tamamlasaydık, maçı daha rahat tamamlayabilirdik. Oyunda fauller, duran toplar çok fazla oldu. Oyunun akışı bu anlamda biraz daha kesildi. Özellikle son iki haftada kaybettiğimiz puanlar sonrası böyle bir yerden 3 puanla dönmek bizi daha rahat hissettirecek. Bu bizim için son derece önemliydi.”

Etiketler
abdullah avcı Başakşehir Osmanlıspor spor toto süper lig
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