Abdullah Avcı: Çok basit top kayıpları yaptık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazandıkları Osmanlıspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Osmanlıspor kulübünü Avrupa kupalarında gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz” diye sözlerine başlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise maçın ardından şu değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı’nın açıklamaları:

“Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in en çok sprint atan, en fazla faul yapan takımı, sade oyun planları, tamamen bir geçiş takımı. Bununla ilgili biz de sabırla ve ikinci bir bölgede bekledik. Onlar da özellikle son iki maçta bu formata dönmüşlerdi. Golü bulanın biraz daha bekleyeceği bir maçtı. Golü duran toptan bulduk. Arkasından bir pozisyon yakaladık. İkinci yarı itibariyle rakibin de bir iki tane pozisyonu var. Bizim daha fala pozisyonumuz var. Biz savunmada, geçişlerde çok basit top kayıpları yaptık. Tamamlayamadığımız pozisyonlar var. Eğer bunları tamamlasaydık, maçı daha rahat tamamlayabilirdik. Oyunda fauller, duran toplar çok fazla oldu. Oyunun akışı bu anlamda biraz daha kesildi. Özellikle son iki haftada kaybettiğimiz puanlar sonrası böyle bir yerden 3 puanla dönmek bizi daha rahat hissettirecek. Bu bizim için son derece önemliydi.”