Advocaat’tan istifa açıklaması! Aykut Kocaman…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, Aykut Kocaman'ın takımın başına geçeceği haberleriyle ilgili basın bir basın mensubunun sözlerine sinirlendi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Advocaat, maçtan sonra basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı, istifa edip etmeyeceği yönündeki sorulara şu şekilde cevap verdi:

“Bu tarz soruları yönetime sormanız gerekiyor. Bana sormayın bence ama tek bir şey var; bunun kararını basın vermez.”

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye geleceği ile ilgili iddiaları söylemesi üzerine sinirlenen Advocaat, “Siz büyük bir adamsanız gidin bu soruyu tek tek bütün oyunculara sorun. Burada tavsiyeler vereceğinize gidin oyunculara sorun. Eğer biri bile başka bir hocanın gelmesini isterse ben yarın giderim. Belki öyle olmuş, haberler çıkmış, bu tarz demeçlerde bulunmak yerine bir oyuncu desin ki ‘Hocayı istemiyoruz, hoca gitsin’ derse ben yarın giderim” diye konuştu.