Anadolu Efes’in yıldızı Granger’a İstanbul’un göbeğinde ırkçılık!

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın 27 yaşındaki basketbolcusu Jayson Granger, İstanbul'un çok merkezi bir yerinde ten renginden dolayı restorana alınmadığını açıkladı.

Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Jayson Granger, İstanbul’un göbeğinde yaşadığı talihsiz olayı anlattı. Etiler’deki Fenix Restaurant isimli mekana siyahi olduğu için alınmadıklarını söyleyen Uruguaylı yıldız, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Granger yaşadıklarını şu cümlelerle özetledi:

“Hala ırkçılığın var olduğuna inanamıyorum. Arkadaşım ve ben akşam yemeği yemek ve güzel vakit geçirmek için geçen gece Fenix Restaurant’a gittik; fakat ten rengimizden dolayı bizi içeriye almadılar. Şu devirde böyle bir şeyin olması çok üzücü. Bize mekan doluyken bile içeride sorunsuz yürüyebilirsiniz demişlerdi. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum”