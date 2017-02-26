Arjantin’de belirsizlik sürüyor

Yayın hakları nedeniyle greve giden Arjantin Ligi'nin mart ayında başlaması için yapılan görüşmeler tam anlamıyla sonuçlanamadı. Hem hükümet hem de federasyon, ligleri bir an önce başlatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Arjantin Ligi’nde 2017’de henüz lig maçı oynanamadı. Bunun sebebi ise Arjantin Futbol Federasyonu’nun taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi. Arjantin’de futbolun geri dönüşü hala risk altında. Futbolda istenilen değişikliklerin onaylanmasına karşın, lig takviminin planlamadığı konuşulurken, hem hükümet hem de federasyon, mart ayının başında ligi başlatmak için harekete geçti. Kulüpler, televizyon haklarının ihtilafları ve geciken ödemeler nedeniyle böyle bir grev kararı almıştı. Yapılan anlaşmada yer alan 530 milyon Peso’luk (124 milyon TL) tazminat maddesinin 350 milyon Peso’ya (82 milyon TL) çekilmesinin istenmesi üzerine, kulüpler bu duruma itiraz etti. Mart ayında başlaması hedeflenen Arjantin Premier Lig’inin ne zaman start alacağı belirsizliğini koruyor.