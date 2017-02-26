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Barcelona zor da olsa…

Barcelona, Atletico Madrid deplasmanında zorlansa da 3 puanı 87. dakikada Messi'nin attığı golle aldı. Barça rakibini 2-1 yenerek zirve yarışında yara almadı.
20:1526 Şubat 2017
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Barcelona zor da olsa…

İspanya La Liga’nın 24. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Vicente Calderon’da oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak zorlu virajı kayıpsız geçti.

Arda Turan’ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçın ilk yarısı golsüz geçildi.

Barcelona 64. dakikada Rafinha ile 1-0 öne geçerken, Atletico 70. dakikada Godin ile 1-1’lik beraberliği yakaladı.

Dakikaların tükendiği anda Lionel Messi sahneye çıktı. Arjantinli yıldız kritik deplasmanda Jan Oblak’ı mağlup ederek takımını 2-1 öne geçirdi.

Barcelona bu sonuçla 54 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Atletico Madrid ise 45 puanla 4. sırada kaldı.

Etiketler
Atletico Madrid barcelona ispanya la liga
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