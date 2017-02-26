Bülent Uygun: Bu takım ligde kalacak

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe maçından sonra açıklamalar yaptı.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 1-1 biten Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Bülent Uygun’un açıklamaları:

“Hafta başından bu yana 3 puan üzerine çalışmalar yaptık. Türkiye Ligi’nde duran toplarda en uzun takımı olmalarına rağmen bireysel yetenekleriyle sonuca gitmek isteyen bir takım vardı. Son 10 dakika Fenerbahçe skoru koruma adına oynadı. Biz de hamleler ile 3 puan için oynadık. Son dakika kaçan gol ile de 1 puan aldık. Tribüne gelen 25 bin taraftara teşekkür ediyorum. Bu takım ligde kalacak. Gaziantepspor düşmeyecek, merak etmesinler. 3 haftadır iyi bir ivme kazanan bir Antep var.”