Dick Advocaat: Maç izlemeyi bıraksınlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, berabere kaldıkları Gaziantepspor deplasmanı sonrasında maçı yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, mücadeleyi değerlendirdi.

Son 4 haftadır galibiyet hasret olan ve Avrupa’ya havlu atan sarı-lacivertlilerin Hollandalı teknik patronunun yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Zor bir dönemden geçiyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama oyuncularımın gayretinden şikayet edemem. Bu seviyede sadece gayret veya mücadele etmiyor.

Maç kazanarak özgüvenimizi kazanabiliriz. Tersi oldukça özgüven kazanamazsınız. Daha iyisini yapmalıyız.

Kanat ve forvet oyuncusunu çıkardık. Alper yorgundu, o yüzden oyundan aldık. Josef de kafa toplarında iyi bir futbolcu olduğu için bunu değerlendirmek istedik. Eğer bunları göremiyorlarsa maç izlemeyi bıraksınlar.“