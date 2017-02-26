Eskişehirspor’da kan kaybı sürüyor

Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle düşüşe geçen Eskişehirspor, Ümraniyespor maçında da 0-0'lık skor sonrasında 2 puan bıraktı.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 0-0 kaldı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Es-Es 37 puanla 5. sıraya geriledi. Konuk takım ise 30 puanla 8. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Otoo’nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen A’beka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin’in müdahalesiyle dışarı çıktı.

10. dakikada Bilal Aziz’in ortasında yaşanan karambolde kafasıyla topu ağlara göndermek isteyen Axel Meye, sol kale direğini geçemedi.

13. dakikada sol kanatta Bilal Aziz’den gelen ortaya iyi yükselen Ofoedu’nun kafa vuruşunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü.

16. dakikada Bruno yerden ortaladı, net gol pozisyonunda topa dokunamayan Axel Meye takımını öne geçiremedi.

42. dakikada Eskişehirspor 3. kez direğe takıldı. Sol kanattan hızlı çıkan Ofoedu’nun yaptığı ortada topa vuran Meye, sağ kale direğine takıldı.

70. dakikada geriye oynayan Aykut Akgün ile Ruud Boffin anlaşamayınca araya giren Otoo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğini yalayarak oyun alanını terk etti.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Sekan Çınar, Cevdat Kömürcüoğlu, Erkan Akbulut

Eskişehirspor: Ruud Boffin, Hasan Hüseyin, Uğur İnceman (Dorukhan Toköz dk. 79), Axel Meye (Kaan Kanak dk. 69), Ofoedu, Bilal Aziz, Aykut Akgün, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet, Bruno (Semih Şentürk dk. 46)

Ümraniyespor: Burak, Salıfu, Mustafa, Timur (İbrahim dk. 61), Serdar, Mehmet Seyfettin, Oğuz (Mücahit dk. 35), Otoo, Ömer Can (Samet dk. 78), A’beka, Tarık

Sarı kart: Hürriyet Gücer (Eskişehirspor)