Fenerbahçe taraftarının hedefinde Volkan Şen var!

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep'e puan kaybetmesinin ardından sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı isyan etti.

Fenerbahçe’nin Gaziantepspor deplasmanında 1-1 berabere kalması taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada ise Volkan’ın performansı konu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Volkan’a büyük eleştiri getirdi. İşte o tweetler:

Volkan Şen ve Alper ikilisini birleştirince sigaradan daha zararlı bir şey ortaya çıkıyor — FenerLobi (@FenerLobi) 26 Şubat 2017

Adeta dünya ya gol atmamak için gelmiş müthiş yetenek Volkan Şen! — :)uygu Simsek (@DyGuu7) 26 Şubat 2017

Volkan Şen’in açtığı ortalar gibisin, bi bana gelmiyorsun — Ataa (@atacanturkk) 26 Şubat 2017

Trip atarken kafayı eğip hızlı hızlı yürüyen sevgiliye “aşkım ne bu tavırlar sen volkan şen misin?” demek.. — #FrancoBaresi (@ansormen) 26 Şubat 2017

Volkan Şen’in açtığı ortalar gibisin , ben hariç herkese gidiyorsun.. — Aykut Kocaman (@senolunkocasi) 26 Şubat 2017

Volkan Şen rakip savunmayı bitirmesi gerekirken,kendi takımını taraftarını bitiriyor. — Ekrem Konur (@Ekremkonur) 26 Şubat 2017