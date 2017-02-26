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26 Şubat 2017 18:59
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Fenerbahçe taraftarının hedefinde Volkan Şen var!

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep'e puan kaybetmesinin ardından sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı isyan etti.
22:0426 Şubat 2017
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Fenerbahçe taraftarının hedefinde Volkan Şen var!

Fenerbahçe’nin Gaziantepspor deplasmanında 1-1 berabere kalması taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada ise Volkan’ın performansı konu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Volkan’a büyük eleştiri getirdi. İşte o tweetler:

Etiketler
Fenerbahçe volkan şen
Son güncelleme: 22:08 | 26.02.2017
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