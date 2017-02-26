Fenerbahçe taraftarının hedefinde Volkan Şen var!

Fenerbahçe’nin Gaziantepspor deplasmanında 1-1 berabere kalması taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada ise Volkan’ın performansı konu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Volkan’a büyük eleştiri getirdi. İşte o tweetler:
Volkan Şen ve Alper ikilisini birleştirince sigaradan daha zararlı bir şey ortaya çıkıyor
— FenerLobi (@FenerLobi) 26 Şubat 2017
Adeta dünya ya gol atmamak için gelmiş müthiş yetenek Volkan Şen!
— :)uygu Simsek (@DyGuu7) 26 Şubat 2017
Volkan Şen’in açtığı ortalar gibisin, bi bana gelmiyorsun
— Ataa (@atacanturkk) 26 Şubat 2017
Trip atarken kafayı eğip hızlı hızlı yürüyen sevgiliye “aşkım ne bu tavırlar sen volkan şen misin?” demek..
— #FrancoBaresi (@ansormen) 26 Şubat 2017
Volkan Şen’in açtığı ortalar gibisin , ben hariç herkese gidiyorsun..
— Aykut Kocaman (@senolunkocasi) 26 Şubat 2017
Volkan Şen rakip savunmayı bitirmesi gerekirken,kendi takımını taraftarını bitiriyor.
— Ekrem Konur (@Ekremkonur) 26 Şubat 2017
Ligin 22’inci haftasına geldik.Volkan Şen ne zaman takıma katkı sağlayıp, gol atacak diye beklemedeyiz!Umudumuzu kesmeyelim bence.