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Futbolcular Advocaat’ı sildi!

Fenerbahçe'de futbolcular, yaptıkları toplantıda, Hollandalı hoca Dick Advocaat'a olan inançlarının kaybolduğunu dile getirdi.
09:3826 Şubat 2017
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Futbolcular Advocaat’ı sildi!

Fenerbahçe’de futbolcular ile Teknik Direktör Dirk Advocaat arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Başarısız her skorun ardından Hollandalı çalıştırıcının, “Oyuncularım sahada yoktu” gibi öğrencilerini hedef alan açıklamalarının ardından futbolcular, isyan bayrağını çekti. Takım kaptanlarının eşliğinde aralarında sürekli toplantılar yapan sarı-lacivertli oyuncular, tecrübeli teknik adama olan inançlarını yitirdiklerini ifade ediyor.

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Takım içinde yaşanan huzursuzluğa da dikkat çeken Fenerbahçeli futbolcular, Samandıra'da en son kendi aralarında yaptıkları toplantıda, “Bizim bu takımın bireyleri olarak inisiyatif almamız gerekiyor. İşe el koyup yola devam etmeli, kötü gidişe Gaziantep'i yenerek son vermeliyiz. Tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsak birlik olmalıyız” dedi.

Etiketler
Dick Advocaat Fenerbahçe
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