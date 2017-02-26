Galatasaray 646 gündür derbilerde sessiz

Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'ın son derbi maçlarındaki sessizliği dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar; ligdeki en son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında evinde Beşiktaş’la oynadığı maçta aldı. Sarı-kırmızılılar; derbilerdeki en son galibiyetini 646 gün öce Beşiktaş'a karşı 2-0'lık sonuçla aldı. Galatasaray daha sonra oynadığı 6 derbi maçından 3 puan alamadı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 kez beraberlikle sahadan ayrılırken, 3 kez de rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde de 8 gol gördü.
Galatasaray’ın son derbilerdeki performansı şöyle:
2014-2015 sezonu
Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0
2015-2016 sezonu
Fenerbahçe: 1 – Galatasaray: 1
Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 1
Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 0
Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1
2016-2017 sezonu
Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 2
Fenerbahçe: 2 – Galatasaray: 0