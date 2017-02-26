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GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
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Galatasaray taraftarından derbiye özel koreografi

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbide TT Arena’yı dolduracak. Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi yapması da bekleniyor.
15:0026 Şubat 2017
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Galatasaray taraftarından derbiye özel koreografi

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın TT Arena'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zirveye ortak olması açısından çok önem taşıyan bu maçta sarı-kırmızılıların taraftarlarına büyük ihtiyacı olacak. Derbide TT Arenanın dolu olması bekleniyor. Galatasaray, bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı taraftarlar 19 bin 275 ortalama ile TT Arena'yı doldurdu. Seyirci ortalamasında Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından 3. sırada bulunuyor.

26 Şubat 2017 Fernando Muslera rekor için derbiye çıkacak Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisiyle kulüp tarihinde ‘Ligde en fazla forma giyen yabancı futbolcu' rekoruna sahip Simovic'in 188 maçlık rekoruna ortak olacak. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi de yapacağı öğrenildi. Koreografinin içeriğinin ise takımların yıldızlarına yönelik olacağı ifade edildi.

Etiketler
beşiktaş galatasaray tt arena
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