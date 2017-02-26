Gaziantepspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 3 haftadır kazanamayan, Krasnodar'la berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, bugün deplasmanda Gaziantepspor'la karşı karşıya gelecek. Gaziantep Arena’da oynanacak olan Gaziantepspor – Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Volkan Demirel, Van Persie ve Kjaer forma giyemeyecek. Teknik Direktör Advocaat kaleyi Fabiano'ya emanet edecek. Gözündeki rahatsızlık geçen Aatif ile cezaları biten Lens ve Alper, Hollandalı çalıştırıcının forma vermesi durumunda oynayabilecek.
GAZİANTEPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da başlayacak Gaziantepspor – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
GAZİANTEPSPOR: Victor, Elyasa, Reis, Pedroso, Barış, Ben Hatira, Fatau, Marcinho, Sefa, Kisliak, Ghilas
FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Alper, Lens, Aatıf, Sow