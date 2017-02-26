Gaziantepspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kazanmayı unutan Fenerbahçe, kümede kalma savaşı veren Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Gaziantepspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

0