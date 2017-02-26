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Harun Tekin Fenerbahçe yolunda

Volkan Demirel ve Fabiano’nun kontratını uzatmayacak olan Fenerbahçe yönetimi, yaşanan olaylar nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen kaleci Harun Tekin için Bursa ile görüştü.
09:5726 Şubat 2017
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Harun Tekin Fenerbahçe yolunda

Sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel ile kontrat yenilemeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i önümüzdeki sezon kadrosuna katmak için harekete geçti. 27 yaşındaki file bekçisinin de Bursa'da yaşadığı son olayların ardından yeşil-beyazlı takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Harun için Bursa yetkilileriyle temasa geçti.

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Bursaspor yöneticileri ile görüşen sarı-lacivertliler, Harun'un transferinde öncelik istediğini yeşil-beyazlılara iletti. Fener yönetimi, sezon başında bu transferi para artı oyuncu yöntemiyle bitirmeyi hedefliyor. Fabiano'nun da kontratını yenilemeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, Harun'a uzun süreli bir sözleşme imzalatmak istiyor. Takımda yedek kaleci ise Ertuğrul Taşkıran olacak.

Etiketler
bursaspor Fenerbahçe Harun Tekin
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