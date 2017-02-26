Igor Tudor Beşiktaş’ın eksiğini buldu

Günlerdir zafer planı yapan Galatasaray'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri'nin zayıf yönlerini masaya yatırdı.

Galatasaray, yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisini kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Teknik Direktör Igor Tudor, zafere ulaşılıp şampiyonluk şanslarının devam etmesi için taktiksel anlamda en ince ayrıntıları bile düşünüyor ve futbolcularını sık sık uyarıyor. Derbide kalecilerin performanslarının çok önemli olduğunu bilen Hırvat teknik adam, Beşiktaş'ın file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez'in, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki performansını büyüteç altına aldı.

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KALEYİ GÖRDÜĞÜNÜZDE ŞUT ÇEKİN

İspanyol file bekçisinin forma giydiği maçlarda sol tarafından 8 gol, sağından 3 gol yemesi dikkat çekti. Bunun üzerine Hırvat teknik adam, taktiğin can damarını belirledi ve sarı-kırmızılı futbolcularına “Sıkı pres yaparak, rakibi boğacağız. Her fırsatta kaleyi görelim. Özellikle de Fabri'nin zayıf olan sol tarafına vurun” diyerek oyuncularına emretti. Taktik idmanlarında Tudor'un özellikle şut çalışması yaptırdığı ve yüksek motivasyonla oyuncularını 3 puana kilitlediği belirtiliyor.