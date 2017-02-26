Sabri’ye kötü haber! İşte Tudor’un yeni beki…

Yarın evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktörü İgor Tudor derbi 11’inde sürpriz yapacak. Dün 45 dakika süren taktik idmanda Tudor’un sürpriz yaparak Semih’i sağ bekte denediği görüldü.
Sabah’ın haberine göre, ligde 12 kafa golü yenmesini dikkate alan Tudor, Semih’i beke çekerek takımın hava topu sorununa çözüm üretti. Hırvat hoca, Semih’in sağ bek oynadığı iki F.Bahçe maçında gol yenmemesini dikkate aldı.
İşte Tudor’un dün Florya’da denediği 11 (4-2-3-1): Muslera – Semih, Chedjou, Hakan Balta, Carole – De Jong, Selçuk – Yasin, Sneijder, Bruma – Podolski