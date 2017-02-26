Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Sabri’ye kötü haber! İşte Tudor’un yeni beki…

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, antrenmanda sağ bekte Sabri yerine Semih Kaya'yı denedi.
10:1126 Şubat 2017
0
Sabri’ye kötü haber! İşte Tudor’un yeni beki…

Yarın evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktörü İgor Tudor derbi 11’inde sürpriz yapacak. Dün 45 dakika süren taktik idmanda Tudor’un sürpriz yaparak Semih’i sağ bekte denediği görüldü.

Sabah’ın haberine göre, ligde 12 kafa golü yenmesini dikkate alan Tudor, Semih’i beke çekerek takımın hava topu sorununa çözüm üretti. Hırvat hoca, Semih’in sağ bek oynadığı iki F.Bahçe maçında gol yenmemesini dikkate aldı.

İşte Tudor’un dün Florya’da denediği 11 (4-2-3-1): Muslera – Semih, Chedjou, Hakan Balta, Carole – De Jong, Selçuk – Yasin, Sneijder, Bruma – Podolski

Etiketler
beşiktaş galatasaray Igor Tudor sabri sarıoğlu Semih Kaya
Son güncelleme: 10:16 | 26.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER