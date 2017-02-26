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GENÇLERBİRLİĞİ
26 Şubat 2017 13:30
KARABÜKSPOR
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GENÇLERBİRLİĞİ
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Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği

Ligde düşme hattından iyice uzaklaşmak isteyen iki takım Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda karşılaşıyor.
13:2826 Şubat 2017
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Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ediyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta hakem Barış Şimşek düdük çalıyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIKardemir Karabükspor – Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde lig tarihindeki 500. galibiyetini elde edecek. Lig tarihinde bu sene 45. sezonunu oynayan başkent ekibi, bu sezon başına kadar 493 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon 6 kez 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-siyahlılar, Karabük deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde, 500. galibiyetine ulaşacak.

MAÇ KADROSU

Etiketler
Gençlerbirliği Kardemir Karabükspor kardemir karabükspor gençlerbirliği
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