Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği

Ligde düşme hattından iyice uzaklaşmak isteyen iki takım Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ediyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta hakem Barış Şimşek düdük çalıyor.

Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde lig tarihindeki 500. galibiyetini elde edecek. Lig tarihinde bu sene 45. sezonunu oynayan başkent ekibi, bu sezon başına kadar 493 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon 6 kez 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-siyahlılar, Karabük deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde, 500. galibiyetine ulaşacak.