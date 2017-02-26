Kastamonu, Trabzon’da 2 puan bıraktı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta 1461 Trabzon 24’üncü hafta mücadelesinde sahasında Kastamonuspor 1966 ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada konuk ekibin golünü 26. dakikada Arda kaydederken, ev sahibi 1461 Trabzon’un beraberlik golü ise 69. dakikada Hamza’dan geldi.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 26 puanla 14. sırada yer alırken, konuk takım 36 puanla 8. sırada haftayı tamamladı.
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Utku Tunavelioğlu, Hilmi Göktürk İmamoğlu
1461 TRABZON: İbrahim, Oktay, Recep Uğur (Dk.58 Hasan Ahmet), Oğulcan, Erhan, Rasimcan, Kaan, Hamza, Yağızcan, Yüksel (Dk.87 Oğuzhan), Muhammet
KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan, Erkan, Oğuz, Batuhan, Faruk (Dk.47 Kerem), Alaaddin, Hasan (Dk.76 Ferdi), Arda, Mehmet (Dk.76 Yaşar), Salih, İskender
GOLLER: Dk.69 Hamza (1461 Trabzon), Dk.26 Arda (Kastamonuspor 1966)
KIRMIZI KART: Dk.62 Yağızcan (1461 Trabzon)
SARI KARTLAR: Yağızcan, Rasimcan, Erhan, Yüksel, (1461 Trabzon), Faruk, Erkan, Ferdi (Kastamonuspor 1966)