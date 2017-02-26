Lider Yeni Malatyaspor 3 puanı kaptı

Yeni Malatyaspor, Vodafone Arena'da çıktığı ikinci maçında da 3 puanı kaptı. Lider ekip, Altınordu'yu 2-0 yendi.

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, 22. hafta mücadelesinde Vodafone Arena'da Altınordu'yu konuk etti. Ev sahibi ekip Dialiba ve Murat'ın golüyle 2-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

Bu sonucun ardından lider Malatya 43 puana yükselirken, İzmir temsilcisi de 28 puanla 9. sırada haftayı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Sedat'ın uzun pasında hareketlenen Caner, son çizgiye inip Altınordu ceza sahası içine ortadaladı. Murat Yıldırım'ın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

29. dakikada gelişen Altınordu atağında Abdülkadir sağdan çok iyi ortaladı, kale sahası üzerinde Okan Derici kafayı vurdu ancak top direğin hemen dibinden auta çıktı.

36. dakikada Ayite sağdan ceza sahası içine girip, Ferhat Kiraz'a topu gönderdi. Ferhat müsait pozisyonda topa dokunamadı.

41. dakikada Caner'in sağdan yaptığı ortada Altınordu savunmasından seken top Sadık'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Erce'de kaldı.

56. dakikada Ferhat Kiraz soldan ortaladı, ceza sahası içine giren Dialiba kafayı vurdu ancak top yandan az farkla auta çıktı.

58. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor çok hızlı çıktı. Sağdan Murat Yıldırım'ın yaptığı ortada Erdoğan sektirdi, top Dialiba'nın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

80. dakikada Altınordu'nun organize atağında top son olarak Hasan Kabze'nin önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda son anda Yeni Malatyaspor savunması araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

89. dakikada oyuna yeni giren Sezer topla ilk buluşmasında Mba'yı çok iyi gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez vurdu ancak kaleci Erce gole izin vermedi.

92. dakikada kaleci vuruşunda topu kontrol eden Mba, hareketlenen Murat Yıldırım'a pasını verdi. Ceza sahası önünde topla buluşan Murat, düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı. 2-0

94. dakikada gelişen Altınorda atağında top son olarak Erdoğan'ın önünde kaldı. Erdoğan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Caner, Sadık, Murat Akça, Sedat, Azubuike, Dialiba, Ferhat (İrfan dk. 67), Murat Yıldırım, Eren (Sezer dk. 88), Ayite (Mba dk. 79)

Altınordu: Erce, Uğur Arslan, Yusuf, Sinan, Seydi, Serkan (Alican dk. 59), Erdoğan, Arif (Fatih dk. 84), Abdülkadir (Beykan dk. 64), Okan, Hasan

Goller: Dialiba (dk. 58), Murat Yıldırım (dk. 92) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Sadık, Dialiba, Murat Yıldırım, Caner (Evkur Yeni Malatyaspor), Serkan, Seydi, Erdoğan (Altınordu)