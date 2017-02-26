Manchester United kupayı Zlatan Ibrahimovic ile kaptı!

Manchester United, Lig Kupası'nda Southampton'ı Zlatan Ibrahimovic'in 2 gol attığı maçta 3-2 yenerek şampiyon oldu.

İngiltere Lig Kupası Finali’nde Manchester United ile Southampton karşılaştı. Wembley’de oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 3-2 kazandı.

Premier Lig’de şampiyonluktan kopsa da Şampiyonlar Ligi için yarışan Manchester United, 42. şampiyonluğunu yaşayarak Liverpool’un rekorunu kırdı ve en çok kupa kazanan İngiliz takımı oldu.

19. dakikada Zlatan Ibrahimovic’in frikik golüyle 1-0 öne geçen Manchester United, 38’de Jesse Lingard’ın attığı golle Jose Mourinho’nun öğrencilerı farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının son dakikasında ise Southampton, Manolo Gabbiadini ile durumu 2-1 yaparak soyunma odasına umutlu gitti.

İtalyan forvet ikinci yarıya da golle başladı. Gabbiadini 48. dakikada De Gea’yı yine mağlup ederek 3. resmi maçında 5. golünü kaydetti.

2-2’lik eşitliği bozan ise kariyerinin 33. şampiyonluğunu kazanacak olan Zlatan Ibrahimovic oldu. İsveçli yıldız futbolcu 87. dakikada bir kez daha sahaya çıkarak Manchester United’ı 3-2 öne geçirdi ve kupayı takımına getirdi.

Öte yandan Jose Mourinho da Manchester United’daki ilk sezonunda 2. kupasını kazandı.