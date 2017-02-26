Muhammed Ali’ye büyük şok! ABD’ye sokulmadı

Efsane boksör Muhammed Ali'nin oğlu, Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda polis tarafından iki saat sorgulandı. Babasıyla aynı ismi taşıyan genç adam, Jamaika’dan dönüşte ülkeye sokulmadı! 2 saat sorgulandı. Annesinin çabasıyla bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağı geçen sene vefat eden efsane boksör Muhammed Ali’nin oğlu Muhammed Ali Jr.’ı da vurdu. Muhammed Ali’nin 44 yaşındaki oğlu Muhammed Ali Jr., annesi Khalilah Camacho-Ali ile birlikte 7 Şubat'ta Jamaika'dan Florida'ya geldi. Havalimanında sınır polisi tarafından durdurulan Ali'ye “Müslüman mısın? Adın nereden geliyor?” gibi sorular yöneltildiği belirtildi. Muhammed Ali Jr.’ın 2 saat süren sorgusunun detayları da ortaya çıktı. Polisin sorularına cevap veren anne Khalilah Camacho-Ali, eşi Muhammed Ali ile çekilmiş bir fotoğrafı da gösterip gümrükten geçti. Ancak aynı gümrük memuru, Amerikan vatandaşı olan ünlü boksörün oğlunun geçişine izin vermedi. 2 saati bulan sorgulama ve bekleme sürecinin ardından Muhammed Ali Jr.’ın ülkeye girişine müsaade edildi.

Ali'nin avukatı Chris Mancini, Kentucky Louisville merkezli Courier Journal'a yaptığı açıklamada, yetkililerin Müslüman olduğunu öğrendikten sonra da sorgulamaya devam ettiğini ifade etti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Muhammed Ali'nin durumuna değinilmeden, “ABD'ye yurtdışından gelen herkesin denetime tabi olduğu” belirtildi.

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