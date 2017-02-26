Mustafa Reşit Akçay, maçın 3 ihtimalli olduğunu kaydetti

Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta müsabakaları kapsamında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Osmanlıspor, müsabakadan 1-0 yenik ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay, dikkatsizlik sonucu kalelerinde bir gol gördüklerini ifade etti.

Müsabakanın 3 ihtimale de açık olduğunu kaydeden Akçay, “Deplasmanımız gayet iyi ama iç sahada dikkatsizlik bize bir gol yedirdi. Sonraki süreçte rakibin kapanması, kilitleri açamamamız ve arayış içerisinde olmamız başarılı olmadı. 42 maç oynadık ama şu ana kadar gördüğüm ikinci en kötü konsantre olduğumuz maçtı. Nedenleri üzerinde durmamız gerekir. Bunu yönetimle görüşeceğiz. Başı kesilesi gereken antrenör ise başı kesilir. Başı kesilmesi gereken oyuncu ise başı kesilir. Kulüpler kalıcıdır, bunlar bizim ekmek teknelerimiz dolayısıyla burada kimsenin ekmek yediği tabağa tükürmemesi gerekir. Hayatımız boyunca Türk futbolunun ilerlemesi, gelişmesi üzerine kurduğumuz bir felsefemiz var, onu aynen sürdürmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.