Nenad Markovic: Fenerbahçe çok iyi oynadı

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen çok iyi oynadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'yi tebrik ederek söze başlayan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic ise 40 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Nenad Markovic’in açıklamaları şu şekilde:

“3 önemli eksiğine rağmen Fenerbahçe çok iyi oynadı. Yaptığımız hataları çok iyi değerlendirdiler ve bizi cezalandırdılar. Onların olduğu gibi bizim de eksiklerimiz vardı. Elimizden geleni yaptık. Şimdi Çarşamba günü oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çok iyi bir mücadele ortaya koydular.”

Sert bir maç oynadıklarını kaydeden Michael Green de, “Eksiklerimiz vardı. Çok fazla hata yaptık ve bunun cezasını uzatmada çektik” dedi.