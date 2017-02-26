Obradovic: Çok ilginç bir maç oldu

Pınar Karşıyaka’yı uzatma bölümünde 73-85 yendikleri maçın ardından konuşan Fenerbahçe’nin başantrenörü Zeljko Obradovic, eksiklerle çıktıkları maçta alışılmışın dışında farklı bir oyun oynamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka'ya konuk olan lider Fenerbahçe, normal süresi 65-65 biten maçın uzatma bölümünde rakibini 73-85 yendi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçı seyircisiz oynadıklarını hatırlatarak, “Taraftarın olmadığı sahada basketbol zevksiz oluyor. Karşıyaka taraftarı basketbolu iyi biliyor, onların olmadığı maçlar iyi olmuyor. Taraftarız oynamak oyuncular için de kolay değil. Çok ilginç bir maç oldu. Bugünkü kadromuzla biraz farklı oynamak zorunda kaldık. Maçın son 2 dakikası dışında iyi bir basketbol oynadık. Özellikle son bölümde yeterince sabırlı değildik. Uzatma bölümünde sabırlı ve iyi bir basketbol oynadık. Maçın sonuna kadar mücadele eden bir takımla oynadık. Uzatmada iki takım da maçı kazanabilirdi” dedi.Taraftarsız maçın zevksiz olduğunu söyleyen Barış Hersek de, “Basketbol taraftarla güzel. Maçı Karşıyaka da kazanabilirdi ancak biz kazandığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.