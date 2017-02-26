Rıdvan Dilmen’den sitem: Bu kadar kötülük yapamaz

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Gaziantepspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Dilmen, "Dick Advocaat, 'Beni göndersinler de gideyim' diyor. Bütün mesajları bu yönde. Bir teknik direktöre tembih etsen, bu kadar kötülük yapamaz" dedi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Gaziantepspor – Fenerbahçe karşılaşmasının değerlendirdi.

Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:

“Maçı hangi kanal veriyor? Türkiye Ligi mi? Ya nasıl bir Türkiye Ligi… Ben Fatih Terim olsam ne adam yollarım oraya ne de kendim seyrederim. Antep’te 9 yabancı oynuyor ve ne ilginç ki bundan da en çok yakınan Bülent Uygun. Gole kadar ibre Gaziantepspor’dan yanaydı. Golden sonra Fenerbahçe’den yana oldu. Fenerbahçe’de oyun isteği, ‘Şampiyonluktan koptuk’ diyen bir hocaya göre iyi. Maç berabere biterse iki takımın da teknik direktörü mutsuz olurlar. Bir puan iki takıma da bir şey kazandırmaz.”

Dilmen’in maçın ardından yaptığı yorumlar şöyleydi:

“Geçen hafta şu andaki puan durumundan daha fazla fark olur diye tahminim vardı. Fenerbahçe uzatmaları oynuyor. Hiçbir hedefi olmayan bir takım. İki takımın da teknik direktörü mutsuzlar. Fenerbahçe’de Van Persie diye bir oyuncu var. Dünyada böyle bir şey görmedim. Van Persie neden oynamadı? Oynayınca niye oynuyor? Bir yönetici gidip de ‘Ya arkadaş, bu adamın durumu nedir?’ diye neden sormuyor. Van Persie’nin deplasman yasağı mı var? Deplasmanlarda hiç oynamıyor. Ortam güzel, zemin güzel. Eskiden Uganda çimi gibiydi. Güzel bir zemin var. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Ne anlarsın bu maçtan? Maç boyunca 2.5 pozisyon var. Devre arasından itibaren nasıl Fenerbahçe yönetimi bunu göremedi, anlamıyorum. Oynadığı kulübün kıymetini bilmiyorlarsa bu oyuncularla devam etmeyeceksin. Dick Advocaat, ‘Beni göndersinler de gideyim’ diyor. Bütün mesajları bu yönde. Bir teknik direktöre tembih etsen, bu kadar kötülük yapamaz.”