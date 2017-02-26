Samsunspor 3-0 Boluspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor, Boluspor'u 3-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

TFF 1. Lig’de 22. hafta maçında Samsunspor evinde ağırladğığı Boluspor’u 3-0 yendi.

Düşme hattındaki Samsunspor 18 puana yükselerek kritik bir hamle yaptı. Boluspor ise 31 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi bir sonraki maçını deplasmanda Denizlispor ile yapacak. Boluspor ise evinde Eskişehirspor’u konuk edecek.

Maçtan dakikalar

36. dakikada Mustafa Sevgi'nin ceza sahası karşısından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Soner Şahin'de kaldı.

48. dakikada Halil İbrahim'in sağdan ortasında Boluspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Murat Gürbüzerol meşin yuvarlağı filelere yolladı.1-0

60. dakikada Mustafa Sevgi'nin sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

70. dakikada Hasan'ın sol kanattan verdiği pası Kone filelere yolladı. 2-0

90+3. dakikada Kone’nin çaldığı topta Hasan Kılıç meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Suat Arslanboğa , Bülent Gökçü , Süleyman Özay

Samsunspor: Muyters , Erkam Reşmen , Ercan , Abdulkadir Bardakcı , Mustafa Sevgi , Hasan Kılıç , Vedat Bora (Halil İbrahim dk. 21 ), Kenan Karışık, Kone , Göksu Türkdoğan (Gökay dk. 71 ), Murat Gürbüzerol (Adiloviç dk. 87 ?)

Yedekler: Bekir, Burhan, Kevin, Lumu

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Boluspor: Soner , Alim , Poepon , Ramazan , Abdülkadir (Özgür dk. 63 ), Musa Sinan , Fatih Turan , Hakan Arslan , Yusuf Emre (Andre Dos Santos dk. 46 ), Jansen , Kadir Bekmezci (Akabueze dk. 71 )

Yedekler: Erdi, Renato, Furkan, Burak

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Murat Gürbüzerol (dk. 48), Kone (dk. 70), Hasan (dk. 90+3) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Halil İbrahim (Samsunspor), Kadir Bekmezci (Boluspor)