Sivasspor 4 dakikada 3 puanı kaptı!

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Gaziantepspor’u 1-0 yendi. Bu sonuçla Yiğidolar 41 puana yükselirken, konuk takım 22 puanla 13. sırada haftayı tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Galip’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına içinde topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
11. dakikada sol kanattan Erdal’ın ceza sahasına yerden ortasında müsait pozisyonda Ekigho’nun şutunu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla çıkardı.
16. dakikada Emre’nin defasın arkasına attığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Ergin’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
81. dakikada Gekası’ın kullandığı serbest vuruş kaleci Stackhowiak’ın ellerinde kaldı.
88. dakikada Mehmet’in ceza sahası ön çizgisi önünden kullandığı serbest vuruş direğin yanından auta gitti.
90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Yiğit’in boş pozisyonda Gekas’a çevirdiği topa savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Mehmet Salih Mazlum
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Cebe, Boye, İbrahim Öztürk, Ziya, Hakan, Galip, Adem (Yiğit dk. 81), Emre (Leandro dk. 19), Burhan, Ergin (Gekas dk. 63)
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak, Uğur, Akakpo (Rıza dk. 46), Gökhan Aslan (Tevfik dk. 77), Mehmet, Özgür, Ahmet Kesim, Muhammet, Erdal, Ekigho (İbrahima dk. 58), Kalu
Goller: Galip (dk. 4) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Ahmet Cebe, Ziya, Burhan (Sivasspor) Erdal, Uğur (Gaziantepspor Büyükşehir Belediyespor)