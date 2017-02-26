Stada alınmayan biletli taraftarlar isyan etti

Niğde Belediyespor taraftarları, bilet aldıkları Ankaragücü maçı için stada giremeyince büyük tepki gösterdi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Niğde Belediyespor ile Ankaragücü karşılaşmasında stada alınmayan biletli taraftarlar isyan etti.

Bilet almalarına rağmen stada alınmayan yaklaşık 30 vatandaş çıkış kapsında bekleyerek “Biletimiz var ama stada alınmadık, paramızı geri verin” diye isyan etti.

1000 TL verip kombine aldığını söyleyen bir taraftar, ‘‘Başkan bizi kapıda mahrum bıraktı. Kimse vatandaşın hakkıyla gelip ilgilenmiyor. Bizim paramızı versinler yönetim mi veriyor federasyon mu veriyor ? Kim veriyorsa versin. Böyle başkan olmaz. Biz burada öğrenciyiz. Başka memleketten geldik. Ben Kayseriliyim. Burada Karabüklü var, Trabzonlu var Niğde Belediyespor'a destek için geldik biletimiz olduğu halde stada bile alınmadık'' dedi.

Stada alınmayan biletli taraftarlar, biletsiz çok vatandaşın girdiğini iddia etti.