Trabzonspor’un bileği bükülmüyor

Trabzonspor, Ocak ve Şubat 2017 tarihlerinde Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yenilmezlik ünvanını sürdürdü.

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Bordo-mavililer Ocak ve Şubat 2017 tarihlerinde oynadığı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer 6 lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçtır yenilmiyor. 44 gündür yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda ise 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Deplasmanda 5 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından deplasmanda yenilmezliğini ise 5 maça çıkardı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 5 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gördü.

Trabzonspor 2017 yılında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

13 Ocak 2017 Bursaspor-Trabzonspor: 1-2

18 Ocak 2017 Gümüşhanespor-Trabzonspor: 0-0 (Z.T Kupası)

22 Ocak 2017 Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

26 Ocak 2017 Trabzonspor-A. Konyaspor: 1-0 (Z.T Kupası)

29 Ocak 2017 Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0

11 Şubat 2017 Osmanlıspor-Trabzonspor: 0-1

20 Şubat 2017 Trabzonspor-A. Alanyaspor: 0-0

25 Şubat 2017 A. Konyaspor-Trabzonspor: 1-1