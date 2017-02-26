Türk futbolunda bu da oldu! Hakeme krampon fırlattı!

Sakaryaspor maçında ceza sahasında yerde kalan Elaziz Belediyesporlu Okan Sarı, penaltı verilmeyince kramponunu çıkarıp hakem Gökmen Karataş'a doğru fırlatınca kırmızı kart gördü.

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