Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KARABÜKSPOR
26 Şubat 2017 13:30
KARABÜKSPOR
1 - 0
GENÇLERBİRLİĞİ
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ümit Özat’tan rakibe ve hakeme tebrik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Karabükspor'u ve hakem Barış Şimşek'i tebrik etti.
16:1526 Şubat 2017
0
Ümit Özat’tan rakibe ve hakeme tebrik

Deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbiliği’nde Teknik Direktör Ümit Özat, maç sonunda her iki takım için iyi bir mücadele olduğunu söyleyerek, mağlup olmalarına rağmen hakem Barış Şimşek'in iyi bir maç yönettiğini söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Özat, ilk yarı iki takımında iyi bir oyun sergilemediğini ama iyi bir mücadele olduğunu belirterek, “İkinci yarı iki takımında pozisyonu var ama kazanan her zaman haklıdır. Hem Karabükspor'u hem de hakemi tebrik ediyorum. İyi bir maç yönetti. Yenilirken zaman zaman eleştiriler yapılıyor ama hakemler mağlup olmanıza rağmen maçı iyi yönetiyorsa bunun hakkını vermek lazım. Onun için Barış hocayı tebrik ediyorum” dedi.

Etiketler
Gençlerbirliği ümit özat
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER