Ve Bruma hakkında karar verildi

Kritik Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da en fazla mesaiyi harcayan isim olan Teknik Direktör Igor Tudor, kafasındaki ilk 11'i yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Aslında savunmada yaşadığı çelişkiler dışında oynayacak isimler belli oldu. Kalede her zamanki gibi Muslera oynayacak. Orta alanı Selçuk ve De Jong dengeleyecek.
Rodrigues'i kulübeye çekip Bruma'yı ilk 11'e sürecek olan Tudor, diğer kanadı ise Yasin'e emanet edecek. İyileşen Sneijder, forvetteki Podolski'nin ardında görev yapacak. Gelelim savunmaya… Yeri garanti olan tek isim Chedjou. Hakan, Ahmet ve Semih arasından ise bugün seçim yapması bekleniyor. Ya Sabri ile Linnes beklerde oynayacak, ya da Hakan Balta-Semih ikilisiyle boy ortalaması artacak.