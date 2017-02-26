Ve Bruma hakkında karar verildi

Galatasaray'da Rodrigues’i kulübeye çekecek olan Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor Bruma’ya şans verecek. Rize önünde dökülen Tolga da yedek bekleyecek ve Sneijder yeniden formasına kavuşacak. Ancak savunmada işler daha karışık...

Kritik Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da en fazla mesaiyi harcayan isim olan Teknik Direktör Igor Tudor, kafasındaki ilk 11'i yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Aslında savunmada yaşadığı çelişkiler dışında oynayacak isimler belli oldu. Kalede her zamanki gibi Muslera oynayacak. Orta alanı Selçuk ve De Jong dengeleyecek.

Wesley Sneijder`in dönüşü Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 2 haftadır formasından uzak kalan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, derbide oynayacak. Beşiktaş'a karşı forma giydiği 9 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 de asiste imzasını atan 32'lik futbolcu, harika bir sezon geçiriyor. İlgili Haberi Oku

Rodrigues'i kulübeye çekip Bruma'yı ilk 11'e sürecek olan Tudor, diğer kanadı ise Yasin'e emanet edecek. İyileşen Sneijder, forvetteki Podolski'nin ardında görev yapacak. Gelelim savunmaya… Yeri garanti olan tek isim Chedjou. Hakan, Ahmet ve Semih arasından ise bugün seçim yapması bekleniyor. Ya Sabri ile Linnes beklerde oynayacak, ya da Hakan Balta-Semih ikilisiyle boy ortalaması artacak.