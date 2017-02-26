Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Wesley Sneijder’in dönüşü

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 2 haftadır formasından uzak kalan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, derbide oynayacak. Beşiktaş'a karşı forma giydiği 9 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 de asiste imzasını atan 32’lik futbolcu, harika bir sezon geçiriyor.
10:5826 Şubat 2017
0
Wesley Sneijder’in dönüşü

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Beşiktaş derbisiyle birlikte sahalara dönecek. Kupadaki Başakşehir eşleşmesinde sakatlanarak 6. dakikada kenara gelen Sneijder, 2 haftadır formasından uzak kalmıştı. Uygulanan yoğun tedaviye olumlu yanıt veren 32 yaşındaki futbolcu, yarınki derbide hocası Igor Tudor'un en büyük kozu olacak.

26 Şubat 2017 Sabri`ye kötü haber! İşte Tudor`un yeni beki... Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, antrenmanda sağ bekte Sabri yerine Semih Kaya'yı denedi. İlgili Haberi Oku

Ligde bu sezon 2 gol-11 asistlik harika bir performans sergileyen Hollandalı futbolcunun, Beşiktaş derbilerindeki grafiği de olumlu. Bugüne kadar siyah-beyazlı rakibine karşı 9 kez rakip olan Hollandalı yıldız, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sezon başındaki Süper Kupa maçında golü atan Hatan Balta'ya asist yapan Sneijder'ın ligde oynamadığı 5 haftada 8 puan kaybı yaşandı.

Etiketler
beşiktaş galatasaray Wesley Sneijder
Son güncelleme: 11:00 | 26.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER