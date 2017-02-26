Yozgat Bozokspor 28 – 31 Beşiktaş Mogaz / Maç özeti

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip Yozgat Bozokspor iyi başladı. İlk yarının son dakikasına kadar karşılaşmayı önde götüren Bozokspor, üstünlüğünü koruyamadı ve soyunma odasına rakibi karşısında 14-15 geride girdi. İkinci yarıya daha hızla başlayan taraf deplasman ekibi Beşiktaş Mogaz oldu. Bozokspor karşısında skor üstünlüğünü eline geçiren siyah-beyazlılar, maç sonunda gülen taraf oldu. Bozokspor'u 31-28 mağlup eden Beşiktaş Mogaz, ligde yenilmezlik serisine devam etti.
Beşiktaş Mogaz aldığı galibiyetle puanını 38'e çıkarırken Bozokspor ise 16 puanda kaldı.