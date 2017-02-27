Adriano: Zor bir maçtı

Beşiktaşlı futbolcu Adriano, kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Adriano, 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Adriano’nun açıklamaları:

“Zor bir maçtı. Ligde durumun ne olduğu çok da önemli değil. İlk maçta berabere kalmıştık. Şamnpiyonluk yarışında direkt rakibimizdi. Bütün hafta boyunca hocamızın söylediği şeyleri yapmaya çalıştık. Bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Bugüne kadar gösterdiklerimizle bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz.”