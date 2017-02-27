Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
27 Şubat 2017 20:03
GALATASARAY
0 - 1
BEŞİKTAŞ
CANLI ANLATIM
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Adriano: Zor bir maçtı

Beşiktaşlı futbolcu Adriano, kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
22:5727 Şubat 2017
0
Adriano: Zor bir maçtı

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Adriano, 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Adriano’nun açıklamaları:

“Zor bir maçtı. Ligde durumun ne olduğu çok da önemli değil. İlk maçta berabere kalmıştık. Şamnpiyonluk yarışında direkt rakibimizdi. Bütün hafta boyunca hocamızın söylediği şeyleri yapmaya çalıştık. Bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Bugüne kadar gösterdiklerimizle bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz.”

Etiketler
beşiktaş galatasaray spor toto süper lig türk telekom arena
Son güncelleme: 22:58 | 27.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER