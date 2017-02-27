Advocaat Fenerbahçe’yi kafasında silmiş

Karşılaşma öncesinde (şikede kumpas davası bir tarafta, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bırakıp bırakmayacağı tartışmaları diğer tarafta) F.Bahçe'nin moralsiz olduğu tartışılmaz bir gerçekti. Rakibi de puana şiddetle ihtiyacı olan Gaziantepspor'du. Sarı-lacivert kadroya baktığımızda taşların yerinden oynadığı görülüyordu. V.Demirel hariç sağda Şener, solda Hasan Ali, göbekte Kjaer ve orta sahada Souza yoktu. F.Bahçe bu sezon belki de ilk kez 4-3-3 oynadı. Mehmet Topal, dörtlünün önünde tek başına, Ozan-Alper ortada, sol ve sağda Lens-Volkan ikilisi ve santrfor Sow'du. Advocaat'ın “Ben şampiyonluktan umudu kestim arkadaşlar” açıklamalarını reddeden coşkuda bir Fenerbahçe seyrettik. Hem de golü yemesine rağmen!

‘BİR PUAN YETER' DEDİ

Çok iyi değillerdi ama…iki kanat İsmail ve Wiel bindirme yapıyor, Volkan- Lens yalnız kalmıyordu! Alper takımı yönetiyor, Topal görevini yapıyordu. Bir görüntü aslında her şeyin özetiydi: Lens takımına beraberlik golünü kazandırdığında yedek kulübesinin önünde ayakta duran Dirk Advocaat sadece alkışladı. Hırsını sahaya yansıtmaya çalışan, bir kafa atsa sanki dağları yıkacak görüntü veren Hollandalı teknik adam gitmiş yerine “Ben gidiyorum” diyen sıradan bir isim gelmişti. Buna rağmen… futbolcuların ilk yarıdaki hırsını görmüş olacak ki 66'ncı dakikada Ozan'a yapılan bir hareket sonrası ‘O' oldu! Sinirlendi, ayağa kalktı, yüzü kızardı. Bu kez de futbolcular düşmüştü oyundan. G.Antep ikinci yarıya hâkim olan, topa basan, gol arayan bir görüntü veriyordu.… Onların da gücü bu kadardı.…Oyuna geç müdahale etti Advocaat. Aatif ve Fernandao takıma hareketlilik getirdi diyecektik ki…takımın Lens'ten sonra en hareketli oyuncusu Alper'i çıkardı. Gol ararken, oyuna Souza'yı soktu.…Salih'i unuttu, ‘Bir puan bana yeter' dedi resmen. O zaman bize de ‘Hocam lütfen git' demek düşer.