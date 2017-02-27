Akhisar Belediyespor’da kupa mesaisi

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk müsabakasında konuk olacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Ligin 22. haftasında konuk ettiği Antalyaspor galibiyeti ardından ara vermeden kupa maçı hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılarda, karşılaşmada oynamayan oyuncular düz koşu, ısınma ve dar alanda kısa paslaşma çalışmaları yaptı. Akhisar Belediyespor'da sakatlıkları süren kaleci Fatih Öztürk, Custodio ve Daniel Larsson, Medipol Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayacak. Akhisar Belediyespor yarın sabah yapacağı idmanın ardından saat 13.30'da karayolu ile İstanbul'a geçecek ve konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Ligde kendi sahasında son 2 maçta 2 galibiyet alan yeşil-siyahlılarda moraller yükselirken, Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Acar, ligin dibinde çok sert rüzgarlar estiğini ancak aldıkları son galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını ifade ederek kupa maçında sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Yeşil-siyahlılar, bugün saat 16.00'da Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yapacağı idmanla kupa maçı hazırlıklarını sürdürecek.