Anadolu Efes, Uşak’tan galibiyetle döndü

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 19. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Anadolu Efes’i konuk etti. Karşılaşmadan Anadolu Efes 80-78 galip ayrıldı.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde zirve yarışındaki Anadolu Efes, deplasmanda Muratbey Uşak’ı 80-78 yendi. Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu Anadolu Efes’in 24-16 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta aradaki sayı farkını 14’e çıkaran konuk ekip, soyunma odasına 46-32 önde gitti. Üçüncü periyotta ev sahibi takıma 12 sayı fark atan Efes, periyodu 65-53 üstünlükle tamamladı. Maçın bitime 2 dakika kala aradaki sayı farkını 2 sayıya kadar düşüren Muratbey Uşak, salondan mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Anadolu Efes’te Kirk 15, Cedi 14, Dunston ve Honeycutt13’er sayı ile takımı galibiyete taşırken, Muratbey Uşak’ta Auguste’nin 22 ve Vasiliauskas’ın 19 sayısı galibiyete yetmedi. Bu skorla son 8 maçta 7’nci yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar, 5 galibiyetle 14. sırada kaldı. Anadolu Efes ise 19 maçta 17 galibiyetle Fenerbahçe’yle birlikte zirveyi paylaşmayı sürdürdü.

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Murat Biricik, Ozan Çakar, Kaan Büyükçil

Muratbey Uşak: Zach 22, Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 5, Harrison 7, Freimanis 5, Vasiliauskas 19, Hakan Demirel 3, Kairys, McKissic 17

Anadolu Efes: Honeycutt 13, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman 14, Granger 1, Heurtel 8, Can Maxim Mutaf 8, Dunston 13, Kirk 15, Thomas 4

1. Periyot: 16-24 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 32-46 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 53-65 (Anadol Efes lehine)