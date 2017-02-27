Bacasız fabrika Altınordu

Futbolcu yetiştirmeye dönük yapılanması ve yabancı oyuncu transferi yapmamasıyla dikkat çeken Altınordu, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de yer alan 36 takım içinde, tamamen Türk futbolculardan kurulu tek takım. ..

Futbol Akademisi, dünyada birçok kulübe örnek olan Altınordu, yetiştirdiği isimlerle günden güne yatırımının karşılığını alıyor. En alt yaş grubundan, profesyonel takıma kadar futbolcu yetiştirme konusunda Türkiye'nin en profesyonel takımlarından biri olan Altınordu, yabancı oyuncu transferi yapmayarak da başarılı olunabileceğini gösteriyor. Sezon başında Cengiz Ünder'i Medipol Başakşehir'e, Çağlar Söyüncü'yü de Freiburg'a satan Altınordu, iki futbolcunun da şu ana kadar takımlarında gösterdiği performansla, ne kadar başarılı bir kulüp olduğunu ortaya koydu. Ligde Play-Off mücadelesi veren ve oynadığı futbolla da taraflı tarafsız herkesin alkışını alan Altınordu, yabancı oyuncu oynatmama prensibiyle hareket ediyor.

Bilbao ile kardeş kulüp

İspanya'nın en önemli takımlarından olan ve kadrosunda kurulduğu günden bu yana sadece yabancı futbolcu olarak Lizarazu'yu oynatan Athletic Bilbao ile kardeş kulüp olan Altınordu, Türk futboluna çok önemli yıldızlar kazandırmak için yatırımlarına devam ediyor.

Altınordu, TFF 1. Lig’de 22 hafta sonunda topladığı 28 puanla 9. sırada yer alıyor.