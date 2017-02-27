Beşiktaş taraftarı 7 yıl sonra Galatasaray deplasmanında

Beşiktaş taraftarı, derbiler için kalkan yasak sonrasında 7 yıl sonra ilk kez Galatasaray deplasmanına gitti. Siyah-beyazlılar ilk kez TT Arena tribününde yer alacak.

0