Bogdanovic NBA yolcusu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Bogdan Bogdanovic, önümüzdeki sezondan itibaren Sacramento Kings forması giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de başarılı işlere imza atan Sırp basketbolcu Bogdanovic'in önümüzdeki sezondan itibaren NBA ekiplerinden Sacremanto Kings'de mücadele edeceği açıklandı. Sacramento Kings'in genel menajeri Vlade Divac, yerel gazete Sac Bee'ye verdiği röportajda Fenerbahçe'de oynayan Bogdan Bogdanovic'in Sacramento'da forma giyeceğini açıkladı. Divac konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bogdanovic’in önümüzdeki sezondan itibaren takımlarında forma giyeceğini belirterek, “Gelecek sezon için iyi takviyelerimiz olacak. Bogdan Bogdanovic de bunlardan biri” diye konuştu.