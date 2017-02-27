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BEŞİKTAŞ
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
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Derbi öncesi taraftar otobüsten düştü

Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesinde saha dışında talihsiz bir olay yaşandı. Bir Beşiktaş taraftarı otobüsten düşerek hastaneye kaldırıldı.
19:4527 Şubat 2017
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Derbi öncesi taraftar otobüsten düştü

Karşılaşma öncesi yaklaşık 30 otobüs konvoyla derbinin oynanacağı TT Arena Stadı’na hareket eden Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüslerden birinde kaza meydana geldi. Açık olan kapıdan düşen siyah beyazlı bir taraftar ağır yaralandı.

Olay yerinde hemen müdahalesi yapılan taraftar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş taraftarları, bu olay dışında TT Arena’ya olaysız bir şekilde geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, polis kontrolünde yerlerine aldıktan sonra sarı-kırmızılı taraftarlar stada alındı.

Etiketler
beşiktaş galatasaray kaza süper lig
Son güncelleme: 19:46 | 27.02.2017
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