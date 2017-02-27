Düzcespor – Bodrumspor maçında istenmeyen görüntüler

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor kafilesi, Düzcespor deplasmanında tartaklandı. Yan hakemin şişe yağmuruna tutulduğu maç sonrası konuk ekibi taşıyan otobüs taşlı saldırıya uğradı.

Spor toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor deplasmanda Düzcespor ile karşılaştı. Konuk ekibin 3-2 galibiyeti ile sona eren mücadeleden önceki gerginlik sahaya da yansıdı. Ev sahibi ekibin bazı taraftarları zaman zaman sahaya su dolu pet şişe attı. Hakem triosunun kararlarını da beğenmeyip itiraz eden taraftarların sahaya pet şişe ve yabancı cisim atmaları yan hakemlere de zor anlar yaşattı. Düzce 18 Temmuz Stadı'na gelen Bodrumspor yöneticileri, teknik kadro ve futbolcuları sahayı kontrol etmek için çıkış tünelinde bazı Düzcesporlu oyuncular, yöneticiler ve stat görevlilerinin saldırısına uğradı. Çıkış tünelinde küfürler edilen konuk ekip tartaklandı. Ev sahibi ekipten bazı oyuncular bir taraftar, Bodrumspor teknik ekibinden bir antrenör ve bir oyuncuya yumruk attı. Saha girişinde bir özel güvenlik görevlisi, copu ile Bodrumspor'un golcü oyuncusu Çağrı Tekin'e vurmaya çalıştı.

Bu arada Bodrumspor maçlarını takip eden Bodrum Muhabiri Mehmet Can Meral'in çekim yapması engellenmeye çalışıldı. Meral'in, yeşil sahalara yakışmayan görüntülerin bir kısmını fotoğraflayıp videoya kaydettiği fotoğraf makinesine el konulmaya çalışıldı.

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Oyun beş dakika durdu

Karşılaşma boyunca Bodrumspor yedek kulübesinin bulunduğu alana pet şişe yağarken, karşılaşmanın hakemleri ve oyunculara da yabancı madde yağdı. Özellikle maçın ikinci yarısında karşılaşmanın yan hakemleri Gökmen Canlıdinç, Necdet Çelik pet şişe yağmuruna tutuldu. Olaylar üzerine oyun yaklaşık 5 dakika ara verildi. Düzcesporlu bazı oyuncular tribünlere giderek taraftarları sakinleştirdi. Oyun yeniden başlarken karşılaşmanın hakemi maçı 7 dakika uzattı.

Maçın bitimiyle de Bodrumsporlu oyuncular ve teknik ekip soyunma odasına giderken yine saldırıyla karşılaştı. Soyunma odasına giden Bodrumsporlu oyuncular ve teknik ekibe tribünlerden yabancı madde yağdı. Bodrumspor kafilesi uzun bir süre soyunma odasında bekledikten sonra otobüsle İstanbul'a hareket etmek için yola çıktı. Yaklaşık 300 polis ve 30 jandarmanın görev aldığı güvenlik önlemlerine rağmen Bodrumspor otobüsü seyir halindeyken taşlı saldırıya uğradı. Şoför tarafında bulunan otobüs camı kırıldı. Olayların büyümemesi için yoğun çaba harcayan emniyet güçlerinin eşliğinde Düzce dışına çıktı. Bodrumspor yönetimi Düzce emniyetine teşekkür etti.