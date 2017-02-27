Eski milli futbolcu İsmail Kurt vefat etti

Eski milli futbolculardan, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının önemli futbolcuları arasında gösterilen İsmail Kurt yaşama veda etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giydiği yıllarda bu takımların önemli oyuncuları arasında yer alan, bir dönem milli formayı da giyen 83 yaşındaki İsmail Kurt, hayatını kaybetti. Eski milli futbolculardan ve Galatasaray takımı oyuncularından Metin Kurt’un da ağabeyi olan İsmail Kurt'un yıllarca formasını giydiği Fenerbahçe Spor Kulübü’nde düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Yılın 9 ayını İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de geçiren ve Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nda da bir süre yer alan Kurt'un vefat haberi, İzmir'deki dostlarını da üzdü. Kurt'un vefat haberi üzerine bir açıklama yapan Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Arda Gönül, “Güfteleri ve besteleri olan değerli büyüğümüz İsmail Kurt ağabeyimiz vefat etmiştir. Başta ailesi olmak üzere, sevdiklerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

İSMAİL KURT KİMDİR?

Futbola Fenerbahçe altyapısında başladı ve daha sonra Fatih Karagümrük’de profesyonel oldu. Burada sergilediği futbolla dikkat çekti ve neticesinde 1956-57 sezonunda Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray’da oynadığı dönemlerde millî takımda da oynamaya başladı. Galatasaray’da futboluyla hemen kendini ispat etmiş olsa da yönetimle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Burada oynadığı beş sezon boyunca birçok kez kadro dışı bırakıldı. Son olarak 1959-60 sezonunda disiplinsiz hareketlerinden dolayı 500 lira para cezasına çarptırıldı ve ardından teknik direktör Leandro Remondini ile tartıştı. Bunun üzerine süresiz kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı bırakılmansının ardından sezon sonu Galatasaray’dan ayrılma kararı aldığını açıkladı ve bu karara yönetimden onay geldi. İlk önce yurt dışına transfer olmak için uğraştı. Yurtdışı transferi gerçekleşmedi ve kendisini isteyen Fenerbahçe ile pazarlığa girdi.

Fenerbahçe’yle kısa bir pazarlıktan sonra prensipte anlaştı ve buraya transfer oldu. Kısa sürede takımın düzenli olarak ilk 11’de görev alan futbolcuları arasına girdi ve takım içinde kendine yere edindi. Galatasaray’da olduğu gibi Fenerbahçe’de de yönetimle yaşadığı sorunlar devam etti ve alacakları verilmediği için birden fazla defa yönetimle tartıştı, antrenmanlara çıkmadı ve kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe’de altı sezon forma giydikten sonra 1966-67 sezonunda Vefa’ya transfer oldu ve burada da bir sezon oynadı. Oynadığı kulüplerle yaşadığı sorun bu kulüpte de devam etti, kulüple anlaşmazlığa düşmesi sonucu tekrar kadro dışı kaldı, 1967-68 sezonunda oyuncu ve antrenör olarak Malatyaspor’a kiralandı. Malatyaspor’dan önce bonservisiyle beraber istendi. Daha sonra Malatyaspor’da da anlaşmazlığa düştü ve bir sezon sonra buradan da ayrıldı. Sezon bitimi aktif futbola veda etti.

17 kez millî takımlara çağrılan İsmail Kurt, 1 kez Türkiye B ve 16 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 17 kez millî formayı giymiştır.